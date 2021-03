Lavoratori dello spettacolo, sit in al teatro Mercadante di Napoli: "Sussidi insufficienti"

(Agenzia Vista) Napoli, 25 marzo 2021 "Da un anno non lavoriamo, chiediamo ammortizzatori sociali per i lavori discontinui come il nostro. Volevamo un confronto con il teatro Mercadante, ma ci è stato negato", così i lavoratori dello spettacolo in presidio al teatro Mercadante di Napoli, a piazza Municipio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev