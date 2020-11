(Agenzia Vista) Roma, 11 novembre Lavoratori del turismo in protesta a Montecitorio: “Rischiamo di finire nelle mani della criminalità” Camerieri, portinai di alberghi, operai delle pulizie, guide turistiche. Le voci di chi è sceso in piazza di fronte a Montecitorio per chiedere più sostegno da parte del Governo. Durata: 02_42 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev