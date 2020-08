Lavoro, Stella (Confprofessioni): "Disegno di Legge CNEL per aumentare tutele agli autonomi"

(Agenzia Vista) Roma, 18 agosto 2020 Già annunciato in Parlamento, il testo prevede sostegno a maternità, contribuzione figurativa e continuità reddituale per gli iscritti alla gestione separata Inps in caso difficoltà. Un disegno di legge per ampliare le tutele di lavoratori autonomi e liberi professionisti che, in Italia, sono circa 1 milione e 430 mila, in aumento di circa 280mila unità nell’arco di un decennio. È quanto prevede il ddl “Tutele delle lavoratrici e dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti iscritti alla gestione separata Inps”, approvato dall’Assemblea del CNEL (relatore il consigliere Gaetano Stella, coordinatore della “Consulta per il lavoro autonomo e le professioni” del CNEL e presidente di Confprofessioni), nell’ultima riunione prima della pausa estiva e già annunciato al Senato alla Camera. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev