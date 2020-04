Le attività ripartono e una folla applaude il presidente cinese

Pechino, 23 apr. (askanews) - Il presidente cinese Xi Jinping visita una strada commerciale a Xian, nel nord-ovest della Cina, per informarsi sulla riapertura delle attività commerciali e viene accolto da una folla che lo applaude e da spettacoli, nelle immagini della tv centrale cinese o Cctv che sembrano voler mostrare una Cina tornata alla normalità, mascherine quasi scomparse e misure di distanziamento sociale dimenticate. Le aziende riprendono i loro servizi, mentre i casi di coronavirus diminuiscono in tutto il paese. "Dobbiamo proseguire lo spirito di sviluppo verso l'occidente dei nostri vecchi professori - ha affermato Xi tenendo un discorso in una piazza - I grandi avanzamenti storici si sono tutti realizzati dopo delle grandi catastrofi. La nostra nazione è cresciuta attraverso delle prove e delle difficoltà. sono inoltre convinto che le persone dell'università di Jiaotong e i nostri compagni occidentali forniranno un contributo eccezionale alla nazione cinese nel processo storico della nuova era".