Le Frecce Tricolori passano sopra Via del Corso gremita di persone

(Agenzia Vista) Roma, 25 aprile 2021 Le Frecce Tricolori hanno sorvolato Roma per il 76esimo anniversario della Liberazione d’Italia. La loro presenza però non è passata inosservata, molte persone, complice anche il bel tempo, sono scese in strada a Roma per osservare lo spettacolo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev