(Agenzia Vista) Usa, 09 agosto 2020 Le istruzioni della Nasa per osservare la pioggia di meteoriti nel cielo di agosto Il 12 agosto, verrà raggiunto il picco dell'annuale pioggia di meteoriti delle Perseidi. Ecco le istruzione della Nasa per non perdere lo spettacolo. NASA Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev