(Agenzia Vista) Sicilia, 19 luglio 2020 Le operazioni per liberare un capodoglio impigliato in una rete da pesca alle isole Eolie. Sul posto mezzi e sub Guardia Costiera e biologi locali. Da gennaio 2020, 100 km di reti irregolari sequestrati dalla Guardia Costiera nel Tirreno meridionale / Guardia Costiera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev