(Agenzia Vista) Roma, 17 maggio 2021 Le nuove regole per la Fase 3 delle riaperture in Gran Bretagna spiegate dal primo ministro Boris Johnson: "Ci si potrà incontrare fino a 30 persone all'aperto e in 6 al chiuso. Riaprono i locali anche al chiuso, e gli stadi. Ai matrimoni potranno partecipare fino a 30 persone. Ma attenzione agli abbracci".