”Le Signore dell’Arte” in mostra al Palazzo Reale di Milano

(Agenzia Vista) Milano, 7 Maggio 2021 A Palazzo Reale, a Milano, è aperta la mostra "Le Signore dell’Arte. Storie di donne tra ‘500 e ‘600". Nel percorso, composto da oltre 130 opere, è possibile riscoprire l’arte e le incredibili vite di 34 diverse artiste, alcune note, altre meno conosciute al grande pubblico, come la nobile romana Claudia del Bufalo, che entra a far parte di questa storia dell’arte al femminile. Sotto la curatela di Anna Maria Bava, Gioia Mori e Alain Tapié, le opere selezionate per la mostra provengono da ben 67 diversi prestatori, tra cui le gallerie degli Uffizi, il Museo di Capodimonte, la Pinacoteca di Brera, il Castello Sforzesco, la Galleria nazionale dell’Umbria, la Galleria Borghese, i Musei Reali di Torino, la Pinacoteca nazionale di Bologna, il Musée des Beaux Arts di Marsiglia e il Muzeum Narodowe di Poznan (Polonia). Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev