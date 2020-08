(Agenzia Vista) Roma, 30 agosto 2020 Fedeli all’Angelus: “Il crocifisso serve a unire, non a dividere” Nell’Angelus domenicale Papa Francesco ha sottolineato l’importanza del crocifisso come testimonianza del sacrificio di Gesù e ha ammonito chi lo usa come oggetto scaramantico o come ornamento. Ecco le voci dei fedeli a Piazza San Pietro. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev