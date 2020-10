(Agenzia Vista) Roma, 30 ottobre Le voci dei lavoratori dello spettacolo in protesta a Montecitorio: “Noi equiparati a sale bingo” Sit-in dei lavoratori dello spettacolo davanti a Montecitorio per protestare contro le misure di stop previste dal recente Dpcm e per chiedere più sostegno al Governo. Ecco le voci dei manifestanti. Durata: 02_20 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev