(Agenzia Vista) Roma, 21 novembre 2020 Le voci dei promotori della manifestazione Iosonosport a Roma, “Dpcm ci ha chiusi senza ragione” “Siamo qui a manifestare perché il diritto allo sport sia un diritto essenziale per tutti i cittadini e non solo per quelli che lavorano di sport. Siamo vicini a tutte le categorie colpite da questo Dpcm di chiusura senza ragioni scientifiche, vogliamo essere rispettati e gestiti con norme condivise da noi”. Durata: 01_35 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev