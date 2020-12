(Agenzia Vista) Roma, 09 dicembre 2020 Legge Bilancio, Renzi: "Se ci sono governance Recovery e servizi segreti votiamo no" "Se nella manovra c'e' un provvedimento che porta la governance del Next Generation Eu e un provvedimento con la Fondazione dei servizi segreti votiamo contro. Lo diciamo con molta lealtà e prima". Così il leader di Italia viva, Matteo Renzi, intervenendo in Senato dopo le comunicazioni del presidente Conte sul Consiglio Ue. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev