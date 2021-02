(Agenzia Vista) Roma, 27 febbraio Legge elettorale, Prodi: “Con proporzionale Italia non si salva” “Penso che con il proporzionale l’Italia non si salva, con il maggioritario forse. Se non abbiamo una chiara durata di Governo il Paese non si salva” sono le parole dell’ex Presidente del Consiglio Romano Prodi durante il suo intervento all’evento “Democrazia e futuro dell’Europa: lo stato delle cose”. / Courtesy Il sabato delle idee Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev