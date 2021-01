Leggenda del giornalismo Tv Larry King muore all'età di 87 anni

Milano, 23 gen. (askanews) - Larry King, conduttore, giornalista, simbolo delle origini della CNN e leggenda delle trasmissioni tv e dei talk show è morto all'età di 87 anni, dopo essere stato ricoverato per Covid una settimana fa a Los Angeles. Una lunga carriera, un modo di vestire (bretelle comprese) che aveva segnato un'epoca, una vita che si conclude proprio con una breaking news, quella del suo decesso.Molti i messaggi di cordoglio, non soltanto delle star ma anche della gente semplice:"Le mie condoglianze a tutti gli americani! Devo molto a Larry King. 10 anni fa, ho iniziato a imparare l'inglese ascoltando le sue interviste e imitandole in qualche modo nelle nostre lezioni di "conversazione": è così che ho conosciuto il "Re".