(Agenzia Vista) Roma, 17 febbraio 2021 Leone (M5s) si commuove in aula: "Sì lacerante e sofferto a fiducia" "Seppure combattuto, un lacerante sì. Del resto sono una portavoce al senato. Un sì che è la sommatoria dell'assunzione di responsabilità indicata dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dal precedente premier, Giuseppe Conte, e dalla nostra base. Coinvolta, perché noi non diamo ordini di scuderia". Lo dice la senatrice M5S, Cinzia Leone, prendendo la parola in aula, a Palazzo Madama, durante la discussione generale sulla fiducia al governo Draghi. La grillina non riesce a trattenere l'emozione e si commuove. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev