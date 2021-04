(Agenzia Vista) Roma, 11 aprile 2021 "Lo dico oggi che la Gran Bretagna sta vivendo anche un momento di cordoglio per la morte del Principe Filippo, ma se la Gran Bretagna fosse stata ancora nell'Unione Europea non avremmo mai avuto il piano Next Generation Eu ", così il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, al convegno Il Mondo Dopo . / Facebook Immagina Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev