(Agenzia Vista) Roma, 14 marzo 2021 Letta: "Farò battaglia per voto ai 16enni, anche se divisiva" "Battaglia per l'abbassamento età di voto, il voto ai 16enni. So che è una battaglia divisiva e complicata ma dobbiamo allargare la fascia di peso dei giovani nella nostra società". Lo dice Enrico Letta all'assemblea nazionale del Pd. Partito democratico Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev