Letta incontra Salvini: “Con Lega lavoriamo insieme per successo Governo Draghi”

(Agenzia Vista) Roma, 9 aprile 2021 “Picchiamo per il successo del Governo Draghi e lavoriamo insieme per far uscire l’Italia dalla pandemia e perché ci sia il successo dell’impresa economica su cui puntiamo, per questo abbiamo convenuto su un importante decreto imprese che aiuti il mondo dell’economia. Poi alle elezioni saremo su fronti contrapposti come sempre” sono le parole del segretario del Pd Enrico Letta al termine dell’incontro con il leader della Lega Matteo Salvini alla sede di Arel. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev