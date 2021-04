(Agenzia Vista) Roma, 17 aprile 2021 “Sul tema delle alleanze siamo in una fase di costruzione di un percorso che ha come obiettivo finale mettere insieme un nuovo centrosinistra guidato da noi che dialoga con il Movimento 5 stelle.” Così Enrico Letta, Segretario del Partito Democratico, nel suo intervento in Assemblea nazionale. / Facebook Partito Democratico Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev