Letta : "Se Salvini dice no a riforme esca dal Governo"

(Agenzia Vista) Roma, 15 maggio 2021 "Se Salvini dice che non vuole le riforme non ha nemmeno chiarezza sul fatto che per avere credibilità sul Pnrr bisogna farle. Se dice no a fare le riforme esca dal Governo", così Enrico Letta all'assemblea di Articolo Uno. / Facebook Articolo Uno Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev