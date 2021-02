Leu: mai con sovranisti, programma non è variabile indipendente

Roma, 5 feb. (askanews) - Il programma che ci proporrà MarioDraghi "non è una variabile indipendente" per il sostegno di LeU, perchè nella maggioranza che lo sosterrà "serve un minimo di omogeneità". Lo ha sottolineato il capigruppo alla CameraFederico Fornaro, nelle dichiarazioni al termine dell'incontrocon il presidente incaricato Mario Draghi. E la capogruppo alSenato Loredana De Petris ha rincarato: "Il programma disegna ilperimetro politico, anche di incompatibilità: sul temadell'Europa, che è cruciale, nei fatti è impossibile conviverecon le forze sovraniste e della destra. Su questo siamo statimolto chiari". Per De Petris "l'alleanza Pd-M5s-Leu è strategica,deve essere una base forte che non può essere dispersa".Fornaro ha spiegato che da Draghi "ci aspettiamo la definizionedi un perimetro programmatico e quindi politico, e su questo ciesprimeremo. Le questioni programmatiche non sono variabiliindipendenti, serve un minimo di omegeneità: è difficile pensaredi stare nello stesso perimetro con chi per settimane alterne eraper chiudere o riaprire fino a lisciare il pelo alle tesinegazioniste. E sul tema fiscale una nostra firma sotto unprogramma di governo con la flat tax non ci potrà mai essere.Questa è chiarezza, anche nell'interesse del presidenteincaricato"."Abbiamo sottolineato con forza la questione del recovery plan, per noi è assolutamente fondamentale implementare" ha detto Loredana De Petris, sottolineando che non "ci sono cose di partenza assolutamente buone".