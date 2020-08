(Agenzia Vista) Beirut, 06 agosto 2020 Libano, Macron annuncia conferenza internazionale per aiuti "La Francia non abbandonerà mai il Libano e i libanesi e organizzerà per i prossimi giorni una conferenza internazionale per sostenere Beirut e il popolo libanese". Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, nel corso della conferenza stampa da Beirut. / Facebook Elysee Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev