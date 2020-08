(Agenzia Vista) Roma, 09 agosto 2020 Libano, Papa: “Paese fatto di tante identità, prego per ritorno a una serena convivenza” “Paese fatto di tante identità, prego per ritorno a una serena convivenza” queste le parole di Papa Francesco, durante l’Angelus delle 12.00 da Piazza San Pietro, ai numerosi fedeli venuti ad ascoltarlo. Il Papa ha pregato per il Libano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev