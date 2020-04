Libia, il generale Haftar si autoproclama a capo del governo

Tripoli, 28 apr. (askanews) - "Siamo fieri di questo mandato del popolo per questa missione storica in questa circostanza eccezionale. Annunciamo la fine dell'accordo politico (quello di Skhirat sotto egida Onu del 2015, ndr), accettiamo la volontà del popolo e il suo mandato".Con questa mossa a sorpresa il generale Khalifa Haftar, in un discorso alla tv, si è autoproclamato alla guida della Libia, dopo aver sollecitato nelle settimane precedenti i cittadini libici a pronunciarsi sull'abolizione dell'accordo di Skhirat del 2015 e "autorizzare l'istituzione giusta per guidare il Paese".L'accordo politico libico è l'intesa mediata dall'Onu che portò alla creazione del governo di accordo nazionale (Gna) guidato da Fayez al Sarraj e riconosciuto dalla comunità internazionale. L'autoproclamato Esercito nazionale libico di Haftar è impegnato da oltre un anno nell'offensiva contro le forze di Sarraj per conquistare Tripoli.