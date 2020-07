Libia, Orfini (Pd): "Finanziare Guardia costiera è aiutare chi uccide stupra e tortura"

(Agenzia Vista) Roma, 16 luglio 2020 Libia, Orfini Pd Finanziare Guardia costiera e aiutare chi uccide stupra e tortura Qualche anno fa avremmo potuto fare finta di non sapere. Oggi no, oggi sappiamo che dire guardia costiera libica vuol dire traffico di esseri umani, stupri, torture, omicidi. Finanziarla significa finanziare chi uccide, chi stupra, chi tortura". Così Matteo Orfini, parlamentare del Partito democratico, nel suo intervento in Aula ha annunciato il voto contrario al rifinanziamento della guardia costiera libica. Camera webtv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev