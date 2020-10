Libri, presentato a Roma "Il sangue e la sua memoria" di Claudio Mattia

(Agenzia Vista) Roma, 12 ottobre 2020 Presentato a Roma "Il sangue e la sua memoria" di Claudio Mattia. (Linea edizioni). Una narrativa sperimentale e mozzafiato, che non risparmia colpi di scena. Ma anche una denuncia forte denuncia nei confronti della società di oggi, sempre più chiusa in sé stessa e vocata all'indifferenza nei confronti del prossimo. Una donna massacrata nel buio notturno della Capitale; due uomini tormentati; un mostro orrendo che li osserva e perseguita. Scenari feroci e spietati. E, a ben riflettere, forse non troppo distanti dalla nostra realtà contemporanea. agenziavista.it