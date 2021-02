(Agenzia Vista) Roma, 04 febbraio 2021 Licheri (M5S): “Confronto con Draghi sui temi perche non sfumino risultati di questi anni” “In questi ultimi anni abbiamo raggiunto importanti risultati: il reddito di cittadinanza, investimenti nella sanità, politiche attive del lavoro, il superbonus. Abbiamo ottenuto 209 miliardi dall’Europa. Sono risultati che non possono andare a dissiparsi. Per il M5S valgono prima i temi, e su questa base ci confronteremo con il professor Draghi”. Così Ettore Licheri (M5S) in una dichiarazione Via degli Staderari di fronte Palazzo Madama. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev