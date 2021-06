Licheri (M5s): "Indignazione per scarcerazione di Brusca sia stimolo per riforma carcere ostativo"

(Agenzia Vista) Roma, 01 giugno 2021 "L'indignazione per la scarcerazione di Brusca sia uno stimolo per la riforma del carcere ostativo, per evitare che ad uscire siano anche i boss. Il M5s ha portato un testo in Parlamento, si apra subito confronto". Così il senatore grillino Ettore Licheri. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it