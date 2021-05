Licheri (M5S): "Più pensioni e meno vitalizi, questa giornata storica"

(Agenzia Vista) Roma, 26 maggio 2021 "Questa è una giornata speciale, un momento storico. Per la prima volta si parla di vitalizi al Senato. Noi vogliamo richiamare i politici al rispetto delle regole, non è giustizialismo, i partiti non devono aspettare la magistratura per eliminare le mele marce. Il vitalizio non va percepito, va meritato. Noi chiediamo più pensioni e meno vitalizi. E che ai vitalizi si applichi la legge Severino", così Licheri del Movimento 5 Stelle al Senato. / WebTv Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev