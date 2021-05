(Agenzia Vista) Roma, 17 maggio 2021 "Come sempre ha detto il M5s le riaperture vanno fatte con gradualità e in armonia con i dati. Grazie ai vaccini la situazione sta migliorando, ma non c'è bisogno di fare sterile propaganda, l'obiettivo è quello di non chiudere mai più". Lo ha detto il Senatore del Movimento 5 stelle Ettore Licheri. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it