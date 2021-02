(Agenzia Vista) Genova, 15 febbraio 2021 Liguria zona arancione, Toti: “Scritto a Draghi per chiedere più attenzione ad economia che soffre” “Da oggi la Regione Liguria è in zona arancione. Ieri ci siamo confrontati moltissimo col nuovo vecchio Governo, avevamo chiesto di posticipare l’entrata in zona arancione della nostra Regione perché i dati non sono così drammatici come qualcuno vorrebbe far credere. Avevamo chiesto di posticipare di 12 ore, per far lavorare i nostri ristoranti nel giorno di San Valentino, ho anche scritto a Draghi perché ritengo evidentemente che il Paese meriti un cambio di passo, una marcia in più, un’attenzione in più per il mondo dell’economia che sta soffrendo molto. Dovremo pensare di qua al 5 di marzo per delle regole più flessibili gli interventi che facciamo in alcuni territori”. Così il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in una diretta Facebook sul punto sulla situazione del Covid in Liguria. / Courtesy Facebook Giovanni Toti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev