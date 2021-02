(Agenzia Vista) Pisa, 02 febbraio 2021 Liliana Segre: "Provo terribile pena per ragazzina che sono stata" "Provo una pena terribile per quella ragazzina che sono stata. Ma oggi riascolto la mia storia come se fossi la 'nonna di me stessa', con lo stesso spirito con cui parlo ai miei ideali nipoti quando incontro gli studenti". Queste le parole della senatrice a vita Liliana Segre ricevendo dall'Università di Pisa la Laurea Honoris Causa in Scienze della Pace. / Università di Pisa Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev