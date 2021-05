Roma, 26 mag. (askanews) - Lo spettacolo della "Superluna" rosso-arancione nel cielo della California durante la prima eclissi lunare totale in due anni, immortalata dall'Osservatorio Griffith di Los Angeles.La gigantesca luna sarà visibile dal Pacifico al Nord America occidentale fino all'Australia, un evento che capita una volta ogni dieci anni. Un fenomeno che, a differenza di un'eclissi solare, non presenta alcun pericolo per gli occhi.