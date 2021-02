(Agenzia Vista) Usa, 19 febbraio 2021 Lo spot ironico dei Fridays for Future sulla conquista di Marte "Perché spendere miliardi per andare su Marte quando possiamo usare questi fondi per salvare la Terra?" In uno spot ironico i Fridays for Future puntano l'attenzione sul cambiamento climatico anche in occasione della missione della Nasa su Marte. Fridays for Future Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev