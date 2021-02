(Agenzia Vista) Usa, 08 febbraio 2021 Lo stadio degli Yankees a New York diventa centro vaccinazioni Covid per i cittadini del Bronx La squadra di baseball dei New York Yankees ha messo a disposizione il suo stadio per effettuare le vaccinazioni anti-covid. A disposizione per i cittadini residente nel Bronx, è necessaria la prenotazione. New York Yankees Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev