(Agenzia Vista) Roma, 18 marzo Lollobrigida: “FdI punto di riferimento per chi vuole mantenere impegni con elettori” “Fratelli d’Italia cresce, siamo diventati in Parlamento punto di riferimento di chi preferisce mantenere gli impegni con gli elettori. Siamo il partito della coerenza e ci saranno altri nuovi arrivi tra le nostre fila in Parlamento” lo ha detto il deputato Francesco Lollobrigida a margine della conferenza stampa di presentazione dei nuovi arrivati fra le fila del partito, i deputati Silvestri e De Toma e la senatrice Drago. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev