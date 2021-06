Lollobrigida (FdI): "Meloni incontra Draghi per sostegno imprese e taglio tasse"

(Agenzia Vista) Roma, 01 giugno 2021 Giovedì Giorgia Meloni, come capo dell'opposizione, incontrerà il presidente Draghi per porgli le priorità, secondo FdI, per risollevare questa nostra Nazione. Bisogna restituire la libertà ai cittadini italiani, segnando una discontinuità con il Governo Conte, sostenere le imprese perchè non basta il blocco dei licenziamenti e immaginare una strategia che cominci dal taglio delle tasse". Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it