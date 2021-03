(Agenzia Vista) Roma, 09 marzo 2021 Lollobrigida: “Settore sport deve riaprire per salute cittadini”. Protesta in Aula alla Camera "Lo Sport è salute, in un momento come questo, di emergenza sanitaria, è utile che migliaia di impianti sportivi restino chiusi? Non è invece opportuno che, applicando i protocolli di sicurezza, queste strutture possano riaprire? Sono centinaia di migliaia le persone che lavorano nell'ambito sportivo e milioni i cittadini italiani che si dedicano all'attività fisica. Chiedo al governo, a chi in questo momento si occupa dello sport". Così il capogruppo di FdI alla Camera Francesco Lollobrigida durante la discussione in Aula. I deputati hanno protestato mostrando dei cartelli dai banchi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev