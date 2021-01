Lombardia, Fontana: forze fresche per guardare a futuro Regione

Milano, 8 gen. (askanews) - "Il lavoro di questa settimana è stato dedicato all'ascolto di idee e anche delle critiche per assumere nuove importanti decisioni per futuro della nostra regione: immettere nuove forze fresche per continuare a guardare con determinazione al futuro della Regione". Lo ha detto il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, per presentare a Milano i nuovi assessori della giunta regionale.La volontà, ha aggiunto Fontana, è "fare in modo che possa correre con la stessa forza degli scorsi anni. Il punto di riferimento è ripartenza della Lombardia che deve essere la regione trainante dell'intero sistema Paese", ha ribadito il governatore che ha confermato gli ingressi di Letizia Moratti, Guido Guidesi e Alessandra Locatelli in giunta.