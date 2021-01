(Agenzia Vista) Roma, 19 gennaio 2021 Lonardo (Misto): “Ho votato la fiducia senza alcuna trattativa, nessuno m’ha detto neanche grazie” “Senza nulla chiedere, senza nessun tipo di trattativa, nessuno m’ha detto neanche grazie che ho votato. Ho fatto già una dichiarazione, quando la macchina del fango si era già messa in moto, e quando do la mia parola non torno indietro”. Così la Senatrice Sandra Lonardo (Misto) in una dichiarazione fuori Palazzo Madama dopo il voto di fiducia al Senato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev