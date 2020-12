Londra, Trafalgar Square non rinuncia all'albero di Natale

Londra, 4 dic. (askanews) - Una cerimonia d'accensione quasi deserta per l'albero di Natale a Trafalgar Square a Londra. Un abete che dal 1947 viene donato da Oslo come segno di ringraziamento della Norvegia ai londinesi per l'assistenza prestata negli anni 1940-1945. Il sindaco di Westminster, Jonathan Glanz, ha sottolineato come sia importante "mantenere le tradizioni", anche se "la gente non può essere qui di persona"."È davvero importante mantenere le tradizioni perché c'è un'amicizia unica tra il Regno Unito e la Norvegia, rappresentata simbolicamente da questo albero che inviano ogni anno da Oslo", ha spiegato Glanz."Normalmente sarei andato a Oslo per tagliare l'albero o partecipare al taglio dell'albero, e il sindaco di Oslo sarebbe venuto a partecipare alla cerimonia, ma questo non è stato possibile a causa delle restrizioni sui viaggi e le preoccupazioni legate alla quarantena. Normalmente qui ci sono molte persone, migliaia di persone, ma quest'anno, non è stato possibile farlo, così abbiamo in verità cercato di farlo per quanto possibile virtualmente e in maniera digitale per permettere alle persone di partecipare anche se non possono essere qui di persona", ha aggiunto.