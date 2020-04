(Agenzia Vista) Roma, 07 aprile 2020 Look impeccabile per Federer mentre esegue dei palleggi ravvicinati al muro Il campione di tennis Roger Federer lancia la sfida sui social ai suoi follower: "Ecco un utile esercizio in solitaria. Vediamo cosa sapete fare, rispondete con un video e vi darò delle dritte. Scegliete il vostro cappello con attenzione!" / fonte Twitter Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev