Lorenzin (Pd): "Ora priorità è lavoro per giovani e donne"

(Agenzia Vista) Roma, 08 maggio 2021 "Bene le riaperture in sicurezza, ora la priorità è il lavoro per donne e giovani, e grazie alla clausola di condizionalità ci saranno tante nuove opportunità per queste categorie", così Beatrice Lorenzin del Partito Democratico. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev