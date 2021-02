(Agenzia Vista) Roma, 28 febbraio 2021 Il Partito Democratico sostiene convintamente il piano sanitario del governo Draghi. Mai come in questo anno di virus politica sanitaria e politica economica coincidono. Dobbiamo combattere il virus, combattere le varianti per evitare una terza ondata, rafforzare il piano vaccinale e aiutare le imprese e le attività economiche di questo paese." Così Beatrice Lorenzin del Partito Democratico, in una dichiarazione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev