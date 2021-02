(Agenzia Vista) Stati Uniti, 17 febbraio 2021 Lotta al Covid, Guterres (ONU): “75% di tutti i vaccini in soli 10 Paesi, oltre 130 sono senza dosi” 17-02-21 “In questo momento critico, l'equità sui vaccini è la più grande prova morale per la comunità globale. Dobbiamo garantire che tutti, ovunque, possano essere vaccinati il prima possibile. Eppure, i progressi sulle vaccinazioni sono stati tremendamente disomogenei e ingiusti. Solo 10 Paesi hanno somministrato il 75% di tutti i vaccini anti-COVID-19. Nel frattempo, più di 130 Paesi non hanno ricevuto una sola dose. E quelli colpiti da conflitti e insicurezza sono particolarmente a rischio di essere lasciati indietro. Quando la pandemia colpisce, siamo al sicuro solo se tutti sono al sicuro”. Così il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres intervenendo alla riunione aperta del Consiglio di sicurezza sulla garanzia di un accesso equo ai vaccini anti-COVID-19 in contesti interessati da conflitti e insicurezza. / YouTube United Nations Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev