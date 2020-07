(Agenzia Vista) Roma, 17 luglio 2020 Lungo applauso per Mattarella a Circo Massimo per assistere alla prima di "Rigoletto" Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha assistito, al Circo Massimo, alla rappresentazione del “Rigoletto” di Giuseppe Verdi, in occasione della serata inaugurale della stagione estiva del Teatro dell’Opera di Roma. L’opera è stata eseguita dall’Orchestra e dal Coro del Teatro dell’Opera di Roma diretti dal Maestro Daniele Gatti, con la regia di Damiano Michieletto. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev