Lupi: (Noi con l’Italia): “Buon segnale esserci ritrovati, oggi faremo il punto sui candidati

(Agenzia Vista) Roma, 01 giugno 2021 “Credo che il toto candidati non ci serva. Siamo qui per rivederci ed è una buona notizia per trovare i migliori candidati. Abbiamo indicato la strada dei civici e oggi faremo il punto della situazione e proporci come possibilità di governo in tutte le grandi città. Il centrosinistra insieme al Movimento 5 stelle governa tutte le grandi città da Milano a Roma. Vediamo di lavorare insieme.” Così Maurizio Lupi, di Noi con l’Italia, prima di entrare al vertice del centrodestra a Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev