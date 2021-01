(Agenzia Vista) Roma, 13 gennaio 2021 Lupi: “Da nessun partito di cdx verrà sostegno a Governo M5S-PD” “Domani è convocata l’aula della Camera, non è possibile proseguire negli altri alvori se prima non c’è questo chiarimento. Da nessun partito del centrodestra piccolo o grande verrà un sostegno, da responsabili, da testimoni, da patrioti al Governo Conte, o a un Governo M5S-PD”. Così Maurizio Lupi (Noi con l’Italia) dopo il vertice di centrodestra, in seguito alla crisi di Governo aperta dalle dimissioni di Italia Viva. Durata: 00_21 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev