(Agenzia Vista) Roma, 04 febbraio 2021 Lupi: "Governo a tempo? È presto per dirlo, con Draghi secondo giro Consultazioni" "Il percorso che Draghi ha intrapreso è corretto, anche per il merito. In questa prima fase ci sarà un ascolto e una presentazione da parte sua e poi un secondo giro con cui si entrerà nel merito e sarà lui a porre le questioni e la sintesi del programma per confrontarci. È presto per dire se sarà un Governo a tempo, con secondo giro entreremo nel merito". Lo ha detto Maurizio Lupi, presidente di Noi per l'Italia al termine delle consultazioni alla Camera. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev